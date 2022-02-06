المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعتمد استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

واعتمد المجلس الخطط والأهداف المحدثة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030 لدعم جهود دولة الامارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، و خوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها نجاح إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في يناير 2021. والهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في نشاطاتها.

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة الآليات والبرامج التي قامت بها الهيئات المعنية التابعة للمجلس في قطاعات إنتاج المياه والكهرباء والصناعات وإدارة النفايات والنقل البري للحد من الانبعاثات الكربونية والتي حققت نسب تخفيض جذرية لعامي 2019 و2020.

واعتمد المجلس الخطط والأهداف المحدثة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030 لدعم جهود دولة الامارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050. كما تناول الاجتماع المرحلة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، واعتمد الاطار التنظيمي بين مقدمي خدمة التبريد والمستهلكين لضمان فعالية إصدار التصاريح والفوترة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق إمارة دبي للحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع الخطط وخارطة طريق التي تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. وقد شرع المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات العشر القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الاجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.".

وأضاف معالي الطاير: " كما اطلعنا خلال الاجتماع على الإطلاق الناجح لهيئة كهرباء ومياه دبي للقمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1" ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) الذي يهدف إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على تقنيات الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والاستشعار عن بُعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، وتأكيد ريادة دبي في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض".

ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة:"إطلعنا على تقييم المشاركات في الدورة الرابعة لجائزة الامارات للطاقة والتي تسلط الأضواء على أفضل الممارسات القائمة في مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والاستدامة في المنطقة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الدورة الرابعة للجائزة خلال شهر أكتوبر القادم".

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