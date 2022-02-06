الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية - مغبر وغائم جزئيا - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

وحالة البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وفيما يلي توقعات المركز الوطني للأرصاد للطقس من الاثنين إلى الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ثم تعاود الارتفاع الأربعاء والخميس.

الاثنين:

الطقس: مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً - مغبر وغائم جزئيا نهاراً يصبح صحواً ليلاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

حالة البحر: شديد الإضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية -صحو إلى غائم جزئيا - تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح: شمالية غربية نشطة على البحر غرباً صباحاً تصبح معتدلة إلى خفيفة السرعة بوجه عام، سرعتها من 15 إلى 25

تصل إلى 40 كم/س

حالة البحر: مضطرب خاصة غرباً يصبح متوسط الموج تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى خفيف في بحرعمان

الخميس:

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20

تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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