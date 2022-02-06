محمد بن زايد وشي جين بينغ يبحثان استقرار المنطقة

المصدر: (بكين-وام)

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العمل لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط كان محور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال حضور سموه ‎«دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022» أمس، كما تم بحث آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وشي جين بينغ علاقات الصداقة المتميزة وفرص تنمية التعاون الثنائي خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني لسموه والوفد المرافق في العاصمة بكين.

ورحب الرئيس الصيني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بلقائه في الصين وتلبيته الدعوة لحضور افتتاح ‎«دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022».

ونقل سموه إلى الرئيس الصيني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأطيب تمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللصين وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما هنأ سموه الرئيس شي جين بينغ بمناسبة «السنة الصينية الجديدة» متمنياً أن تكون سنة خير وسلام وازدهار على الصين وشعبها الصديق.. وأعرب سموه عن شكره للرئيس الصيني لدعوته حضور «دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022»، مشيداً بحفل الافتتاح ومستوى تنظيم البطولة خاصة أنها تقام في ظل ظروف جائحة «كوفيد 19»، متمنياً نجاحها في تعزيز جسور التفاهم والتعارف بين شباب العالم ومن ثم تعزيز أسس السلام والتعايش على الساحة الدولية.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس:«التقيت اليوم في بكين بصديقي فخامة الرئيس شي جين بينغ، بحثنا آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا والتزامنا المشترك بتعزيزها، وناقشنا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية العمل لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم الفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق سموه والرئيس الصيني خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.. مؤكدين الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين تكريماً لضيوف بلاده من قادة الدول المدعوين لحضور حفل افتتاح الدورة الأولمبية الشتوية 2022.

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