محمد بن زايد يلتقي أمير قطر في الصين

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في الصين، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، اليوم، تكريماً لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وانتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وثَّق حديثاً ودياً بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد.

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