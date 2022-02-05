سعود بن صقر: الفن لغة عابرة للحدود ترسخ روابطنا الإنسانية

المصدر: رأس الخيمة- وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، بحضور كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وجاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، والويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، ومجموعة من الدبلوماسيين من دول متنوعة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: الفن لغة عابرة للحدود توحد المفاهيم، وترسخ روابطنا الإنسانية، هو فضاء إبداعي لمكنونات الإنسان، يرسم ملامح طموحاته، ويعزز إيجابياته وتفاؤله بأن القادم أفضل، ونحن في إمارة رأس الخيمة نفخر بأننا واحدة من أعرق الوجهات الثقافية على مستوى المنطقة، بما نمتلكه من موروث كبير واهتمام متميز بالفنون التقليدية، وما نبذله من جهود في رعاية المبدعين والموهوبين، ومساعدتهم على تنمية وتطوير مهاراتهم.

وأكد سموه أن مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية يشكل فرصة للمبدعين، تتيح لهم عرض نتاجهم الفني، كما يعد منصة تفتح لهم آفاق التبادل الثقافي والحضاري مع فنانين من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف سموه: اهتمامنا ورعايتنا للفنون يعكس قيمنا ومبادئنا في تعزيز التلاقي بين الشعوب، ونشر ثقافة الإبداع، وترسيخ مكانة القيم الإنسانية، وتوطيد أواصر المحبة والتسامح بين الناس.

فعاليات

ويقام المهرجان في قرية الجزيرة الحمراء التراثية لصيد اللؤلؤ، التي يعود تاريخها للقرن 17، وتتضمن فعالياته معرضاً فنياً، يضم مجموعة متنوعة من الأعمال المتميزة في مجالات الرسم والتصوير والنحت لأكثر من 150 فناناً، ينتمون إلى أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى برنامج تفاعلي لعروض الأفلام وورش العمل والجولات الإرشادية وغيرها من الأحداث، التي تقام في مواقع المهرجان المختلفة.

ومن بين الفنانين الإماراتيين المميزين المشاركين في دورة هذا العام يوسف الزعابي وعبد الله لطفي، أما بالنسبة للفعاليات المميزة، يتضمن المهرجان أيضاً عروض أفلام خارجية وداخلية مع «فوكس سينما»، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع التراثية للاحتفال بتراث وثقافة دولة الإمارات، إلى جانب عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة.

وقال سقراط بن بشر مدير المهرجان: نتشرف بمشاركة مثل هذه الكوكبة من الفنانين معنا مرة أخرى هذا العام، ما يعكس نجاح المهرجان في أن يصبح وجهة للمواهب الإقليمية والدولية.

وتقدم بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات، والتي تعتبر من الشركاء الرئيسيين منذ عام 2016، من خلال برنامج المنح، الذي يهدف إلى تنمية التفاهم بين الثقافات ودعم المواهب المحلية، مجموعة من العروض خلال المهرجان.

وفي هذا السياق قالت ميجان جريجونيس: تفخر بعثة الولايات المتحدة لدى الإمارات بالشراكة مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة مرة أخرى في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، إن شراكتنا مع المؤسسة تعزز التفاهم المتبادل والتبادل الثقافي بين البلدين، وتعزز الاقتصاد الإبداعي النابض بالحياة في رأس الخيمة.

وتنظم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة الدورة العاشرة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، برعاية شركة مرجان، وبدعم من شركاء محليين، بما فيهم شركة «ستيفن روك»، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وموانئ رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، و«راك للضيافة القابضة»، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وفوكس سينما.

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