حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع رئيس وزراء الكونغو

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، أناتول كولينيه ماكوسو، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، يرافقه وفد رفيع المستوى.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برئيس الوزراء، وبحث معه تعزيز علاقات التعاون وسبل تطويرها بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، كما تبادل سموه ورئيس وزراء جمهورية الكونغو الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سموه بروابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، وكذلك أطر الشراكة بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز