وكالة أنباء الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة الصين للإعلام

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وكالة أنباء الإمارات (وام) اتفاقية تعاون مع مجموعة الصين للإعلام (CMG) بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تبادل الأخبار وذلك في إطار حرص «وام» على تعزيز شراكاتها مع وسائل الإعلام العالمية وترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون المهني معها.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) وشن هاي شيونغ المدير والمحرر العام لمجموعة الصين للإعلام.

وبموجب الاتفاقية يتبادل الجانبان الأخبار بشكل مجاني، حيث تحصل «CMG» على أخبار «وام» اليومية باللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى لغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الخاصة بمجموعة الصين للإعلام وكذلك المنصات الخاصة بشركائها.

كما تحصل وكالة أنباء الإمارات على مواد الأخبار الخاصة بالمجموعة لغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الإعلامية الخاصة بـ«وام».

ووفقاً للاتفاقية أيضاً يعمل الجانبان على تنظيم برامج تدريبية للعاملين سواء المحررين أم الصحافيين أم الفنيين بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مهاراتهم.

وبهذه المناسبة أكد محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في المجالات كافة ونتطلع من خلال هذا التعاون مع مجموعة الصين للإعلام «CMG» إلى ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون البناء ما يسهم في إثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين والعمل كذلك على إبراز مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية على مختلف الصعد.

وأضاف إن مجموعة الصين للإعلام تمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات المهنية ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين واستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك.

وأشار إلى أن وكالة أنباء الإمارات (وام) ومع تنظيم الدولة للكونجرس العالمي للإعلام في شهر نوفمبر المقبل تعمل على بناء شبكة واسعة من علاقات التعاون مع شركائها في العالم، وتتطلع إلى مشاركة مختلف المؤسسات الإعلامية الصينية في هذا الحدث العالمي البارز الذي يوفر منصة فريدة لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي واستكشاف آفاق أرحب للتعاون المشترك بين مختلف هذه المؤسسات.

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