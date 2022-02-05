أنشطة تثقيفية في عجمان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

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نظم مركز المدينة الصحي، صباح أمس، عدداً من الأنشطة التثقيفية للمراجعين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وبهدف نشر التوعية بأهمية الوقاية وحماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وقالت عائشة راشد المسؤولة الإدارية بمركز المدينة الصحي: «يحرص المركز على تنظيم أنشطة وفعاليات في جميع المناسبات، لنشر التوعية والتثقيف الصحي، من أجل صحة وسلامة الجميع»، مشيرة إلى أن قسمي التغذية والرضاعة الطبيعية بالمركز، نظما برنامجاً تثقيفياً، بهدف تعريف الأفراد بالمعلومات والمهارات اللازمة لممارسة العادات الصحية، واتباع نمط حياة صحي سليم.

وأوضحت أن الفعاليات تضمنت تقديم محاضرة عن مرض السرطان، وكيفية الوقاية منه، ودور التغذية في الوقاية من المرض، ولمعرفة التفاصيل، تم عرض لوحات بها «بار كود»، من خلال إجراء المسح عليه عبر الهاتف المتحرك، يتم إنزال جميع المعلومات للمراجعين عن طريق الهاتف.

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