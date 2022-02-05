بلدية عجمان تطلق جائزة أفضل مشروع ابتكاري

المصدر: عجمان- البيان

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أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جائزة أفضل فكرة مشروع ابتكاري خلال افتتاح فعاليات شهر الابتكار 2022.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الدائرة تحتفي بالحدث الوطني والذي تتشارك به كافة الدوائر والمؤسسات والجهات في الدولة، لتبرهن أن الابتكار هو عنوان المرحلة وأساس التقدم والازدهار في جميع نواحي الحياة.

وأطلق في مستهل فعاليات الابتكار الجائزة بدورتها الأولى والتي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وجعله أسلوب عمل وتشجيع روح المنافسة الإيجابية بين موظفي 24 إدارة في الدائرة، معرباً عن فخره بكافة الكفاءات الطموحة والتي أعدت خطة شاملة للاحتفاء في الابتكار للعمل على تجويد العمل وتطوير الحياة.

وقال إن الدائرة تؤمن بقدرات مواردها البشرية الطموحة والقادرة على المنافسة الإيجابية، مبيناً أن الجائزة ستكرم من يستحقها، وستثمن جهود الإدارة الأكثر ابتكاراً بالإضافة لنشر مفاهيم وثقافة الابتكار بين الموظفين وتعميم الممارسات الابتكارية.

من جهته أوضح يوسف محمد الشيبة مستشار رئيس الدائرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن الجائزة حرصت على فتح أبواب المشاركة أمام جميع إدارات الدائرة لاختيار فكرة نوعية في مجالات الابتكار والتي تتضمن العمليات والابتكار التكنولوجي والابتكار المجتمعي، مبيناً أن تقييم الأفكار المقدمة سيستند لمعايير جاهزية الفكرة و درجة الإبداع والأثر كما وتتضمن الجائزة مجموعة من المراحل وصولاً للإدارة الأكثر ابتكاراً من بين الـ24 إدارة.

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