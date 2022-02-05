شرطة دبي تكرم مقيماً تقديراً لأمانته

المصدر: دبي- البيان

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كرم العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، إبراهيم محسن أحمد، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 15 ألف درهم، عثر عليها في منطقة اختصاص المركز، بحضور المقدم جمال إبراهيم رئيس قسم المناوبة العامة، والملازم حميد النعيمي رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالوكالة.

وأشاد العميد عبد الحليم الهاشمي بأمانة إبراهيم محسن أحمد، التي تجسد القيم النبيلة، التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم العميد عبد الحليم الهاشمي شهادة شكر وتقدير لإبراهيم محسن أحمد، لأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة، عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

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