تحقيق أمنية.. طفل يعيش حياة رجل الشرطة

المصدر: دبي - البيان

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استجابت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لطلب إحدى الأسر العربية المقيمة في الدولة تحقيق أمنية طفلهم البالغ من العمر أربع سنوات بأن يعيش حياة رجل الشرطة، وأن يحصل على جولة في إحدى الدوريات الفارهة، إذ قام فريق عمل التوعية الأمنية باصطحاب الطفل في جولة ترفيهية في السيارات الفارهة بشوارع الإمارة، وهو مرتدٍ زي الشرطة وتقديم الهدايا العينية له والتقاط الصور التذكارية، وتعريفه بأسلوب محبب بشخصية الشرطي في المجتمع ودوره، بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن التي تعكس في مضمونها دور شرطة دبي وتاريخها.

وقد عبر أولياء أمر الطفل عن سعادتهم وفخرهم بهذه المبادرة التي أسهمت في تكوين شخصية أبنائهم وعززت من شعورهم بالأمن والأمان، شاكرين لشرطة دبي دورها المجتمعي في توعية أبنائهم.

ومن جانبه أكد الرائد علي يوسف يعقوب، رئيس قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية، حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع بأطيافه كافة، وتوعيتهم بكل ما يشعرهم بالأمن والأمان من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالأطفال ومنها الترفيه بدمية شخصية الشرطي منصور المحببة للأطفال ودمية الشرطية آمنة، والدوريات الفارهة، ومشاهدة عروض الكلاب البوليسية والخيالة.

يُذكر بأن مبادرة تحقيق أمنية طفل انطلقت في يناير عام 2020م، وبلغ عدد الطلبات الأسرية التي تم تلبيتها 34 طلباً، في حين بلغ عدد المستفيدين من فعاليات مبادرة تحقيق أمنية طفل أكثر من 481 طفلاً من مختلف الجنسيات والأعمار في عام 2021م، وقد وفرت القيادة العامة متمثلة بإدارة التوعية الأمنية جميع وسائل الترفيه والراحة للأسر وأطفالهم.

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