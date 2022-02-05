سباق الأمنيات رسالة إنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصل «سباق الأمنيات» بنسخته الرابعة، والذي أقيم صباح أمس تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، تسجيل الأرقام المميزة في الإقبال المجتمعي على المشاركة والتفاعل مع الحدث الخيري الإنساني النبيل.

وأشاد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية بالمُشاركة الكبيرة التي شهدها السباق، حيث تجاوز عدد المُتسابقين أكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة من جميع الأعمار والجنسيات، والتزام الجميع بالإجراءات والتدابير الوقائية مع الاستمتاع بالأجواء العائلية الحافلة بالمرح والترفيه، للإسهام في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وثمّن الجهود الكبيرة والمتواصلة، والدعم اللامحدود من بنك أبوظبي التجاري، ومدينة زايد الرياضية، ومياه العين إنترناشيونال فيجن للسياحة وشركة جلف مالتي سبورت لإنجاح هذه المُبادرة الخيرية، تحقيق استراتيجية المؤسسة ونشر رسالتها الإنسانية النبيلة بين أفراد المجتمع، كما ثمّن الزبيدي جهود كل المتطوعين لإنجاح هذه الفعالية، مؤكداً أن أرض الإمارات تُشكّل نبعاً لا ينضب من الخير والعطاء والمحبة.

وقال: «تبدأ مسيرة الخمسين عاماً بخطوة، ويُسعدنا أن تحمل أولى خطواتنا لهذا العام الخير والبركة مع الفرح والأمل للأطفال المرضى وعائلاتهم، فضلاً عن نشر السعادة بين أفراد مجتمع الإمارات ونتطلّع على الدوام إلى أن تحمل مبادراتنا وفعالياتنا معها شُعلة الأمل والتفاؤل بأنّ القادم أجمل بإذن الله ما دمنا نعيش جميعاً تحت مظلّة دولة الإمارات».

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