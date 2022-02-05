طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والمد الثاني عند الساعة 05:27.

الجزر الأول عند الساعة 28:10 والجزر الثاني عند الساعة 49:22.

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 40:13 والمد الثاني عند الساعة 01:23.

الجزر الاول عند الساعة 38:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 75 30

دبي 24 18 75 30

الشارقة 22 18 70 35

عجمان 23 19 80 25

أم القيوين 22 13 80 25

رأس الخيمة 21 18 85 30

الفجيرة 27 19 85 40

العين 23 16 85 40

ليوا 22 15 70 35

الرويس 21 16 70 35

السلع 22 14 70 35

دلما 21 16 80 30

طنب الكبرى 22 17 80 30

طنب الصغرى 22 17 80 30

أبو موسى 22 17 80 30

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