محمد بن زايد والرئيس الصيني يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية .. علاقات الصداقة المتميزة وفرص تنمية التعاون الثنائي خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين .. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

‌‎ جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الصيني لسموه والوفد المرافق في العاصمة بكين .

ورحب الرئيس الصيني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معربا عن سعادته بلقائه في الصين وتلبيته الدعوة لحضور افتتاح ‎"دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 " .

من جانبه نقل سموه إلى الرئيس الصيني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأطيب تمنياته لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللصين وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما هنأ سموه فخامة الرئيس شي جين بينغ بمناسبة " السنة الصينية الجديدة " .. متمنيا أن تكون سنة خير وسلام وازدهار على الصين وشعبها الصديق .. وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس الصيني لدعوته حضور "دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 " ..مشيداً بحفل الافتتاح ومستوى تنظيم البطولة خاصة أنها تقام في ظل ظروف جائحة " كوفيد ـ 19 "..متمنياً نجاحها في تعزيز جسور التفاهم والتعارف بين شباب العالم ومن ثم تعزيز أسس السلام والتعايش على الساحة الدولية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم الفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق سموه وفخامة الرئيس الصيني خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .. مؤكدين الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة الشرق الاوسط.

حضر اللقاء ..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين تكريما لضيوف بلاده من قادة الدول المدعوين لحضور حفل افتتاح الدورة الأولمبية الشتوية 2022.





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