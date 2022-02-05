إنقاذ إيراني تدهورت دراجته الناشرية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.. فيديو
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة أمس الجمعة الموافق 04 فبراير 2022 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الإيرانية في العقد الثالث من العمر، إثر تدهور دراجته النارية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة (نزوى).
تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة نزوى، مما أدى إلى تعرضه لإصابات في الكتف و الصدر، حيث إن الحالة كانت تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.
تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد تابعة لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
إنقاذ إيراني تدهورت دراجته النارية في المنطقة الوسطى بإمارة #الشارقةhttps://t.co/fcugxU4EXK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NQygXZggqU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 4, 2022