طحنون بن محمد: نفخر بسجلّ الإمارات الزاخر بالإنسانية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، فخره بالسجلّ الناصع لدولة الإمارات العربية المتحدة، الزاخر بالمبادرات النوعية التي تُعلي من قيمة الإنسان، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، نفخر بالسجلّ الناصع لدولة الإمارات العربية المتحدة، الزاخر بالمبادرات النوعية التي تُعلي من قيمة الإنسان، وتعزز أواصر الأخوة الإنسانية غير المشروطة بلون أو جنس أو عقيدة، تلك القواعد المستمدة من أصل جذورنا الطيبة والتي تأسست عليها وحدتنا الشامخة».

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