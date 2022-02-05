اليوم انطلاقة مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين 1443 - 2022 وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في منطقة الممزر للذكور، وبمقر جمعية النهضة النسائية بدبي للإناث.

وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أنّ اليوم الأول للتصفيات النهائية للمسابقة سيشهد تنافس 8 متسابقين من الذكور هم: عبدالعزيز زكريا الحمقه، وراشد علي عمر عبدالله سالم، ومالك أحمد يوسف عبدالحليم أحمد، ويوسف خالد عبد الحميد محمود من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، وناصر سرور مبارك شاهين، ويحيى اربوج، وحمزة بركة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الظفرة، وطحنون محمد أحمد عبدالعزيز المنصوري من مؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة، كما تشارك 8 متسابقات من الإناث وهن: سمية أم منان، ومريم أيمن أحمد نور الدين جابر، وشيخة جاسم يوسف الزعابي، وميمونة عبدالله علي عبدالله النيادي، وآسيل عصام سيد أحمد أحمد محمد، ووفاء عبدالقادر سالم الكثيري، وسعدية أحلام، وجميعهنّ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، وعزيزة جمعة يوسف من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الظفرة.

ودعا بوملحه جميع المتسابقين والمتسابقات إلى الحرص على الحضور مبكراً إلى مقر المسابقة، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

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