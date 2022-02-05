محمد بن زايد: افتتاح متميز لأولمبياد بكين

المصدر: بكين - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس افتتاح دورة «بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022» التي دشنها الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سعادته بحضور الافتتاح المتميز لدورة «بكين 2022» وما تضمنته من عروض متنوعة.. متمنياً للجميع التوفيق في هذه المنافسات الرياضية.

محمد بن زايد متابعاً الافتتاح | من المصدر

محمد بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد

كما حضر الحفل الذي أقيم على استاد بكين الوطني (عش الطائر) عدد من المدعوين من قادة الدول وممثليها.

وكان سموه قد وصل أمس إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة لحضور افتتاح دورة «بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022».. وذلك تلبية لدعوة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

منصور بن زايد خلال الافتتاح

وشهد الحفل عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

سموه يتابع الافتتاح ويلتقط الصور

خالد بن محمد بن زايد وسلطان الجابر وخلدون المبارك

خالد بن محمد بن زايد وسلطان الجابر

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعلي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

محمد بن زايد ومنصور بن زايد

تضمنت فعاليات حفل افتتاح الدورة التي تقام تحت شعار «معاً من أجل مستقبل مشترك» العديد من اللوحات والفقرات الفنية التي تروي جوانب متنوعة من حضارة الصين إضافة إلى التعبير عن حاضرها وطموحاتها.. وشارك فيها فئات من الأطفال والشباب والفنانين والرياضيين رافقتها مقطوعات موسيقية وعروض بالتقنيات الضوئية المتميزة ثم جرى استعراض الرياضيين من جميع الدول المشاركة والذين لوحوا بأعلام بلدانهم مع حمل العلم الأولمبي ومراسم إضاءة الشعلة الأولمبية إلى جانب سلسلة من الألعاب النارية.

خلدون المبارك وعلي الظاهري

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