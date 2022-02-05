عمار النعيمي يطلع على استراتيجية وأهداف «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على استراتيجية وخدمات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الحاكم الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان ونائب رئيس المؤسسة الذين قدموا لسموه شرحاً وافياً حول تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة وأهم التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في مختلف إمارات الدولة.

واستمع سموه من المسؤولين خلال اللقاء إلى أهم الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة والبرامج والمبادرات والمقترحات والمشاريع المستقبلية والتي تضم: تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

كما اطلع سموه على أهمية منصة «رعايتي» السجل الوطني الصحي الموحد والتي تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشراكة مع كل من دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي والتي تشكل علامة فارقة في قطاع الرعاية الطبية بالدولة، حيث تتيح المنصة الربط مع كل من «وريد - نظام معلومات الرعاية الصحية الإلكتروني - لدى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي والمناطق الشمالية» و«نابض»- شبكة المعلومات الصحية التابعة لـ«صحة دبي».

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