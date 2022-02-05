حاكم رأس الخيمة يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، شون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه يرافقه ميجان جريجونيس، القنصل العام الأمريكي في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقائم بالأعمال الأمريكي والوفد المرافق له وتبادلا الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

ومن جانبه عبر شون ميرفي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

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