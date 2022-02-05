محمد العلماء: الإمارات وجهة عالمية للتعايش

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، يعكس الثقة العالمية في الدور الرائد الذي يميز الإمارات في ميادين التسامح والتعايش واحترام الثقافات والأديان، والذي يستند إلى قيمة أساسية في المجتمع الإماراتي من خلال تكريس الأخوة والوئام وبناء الجسور لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، والتفاهم والتعايش، ضمن منظومة متكاملة من المفاهيم، والسلوكيات الاجتماعية، والثقافية والحضارية.



مشيراً إلى أن دولة الإمارات باتت نموذجاً عالميّاً للتسامح والأخوة، منطلقة من توجهات حكومتنا الحكيمة التي جعلت بحكمتها من دولة الإمارات وجهة عالمية للتعايش والأخوة الإنسانية بأسمى معانيها. كما تقدم الإمارات النموذج الأروع في التسامح والأخوة الإنسانية ولاسيما في المجال الصحي، فحق العلاج والشفاء والوقاية من الأمراض يمنح من غير تمييز بين فئات المجتمع. حيث تقدم الوزارة العديد من الخدمات الصحية المجانية كخدمات التطعيمات والحملات التوعوية وخدمات الأمومة والطفولة وغيرها. بما يعكس القيم والمبادئ التي قامت عليها وعززتها الإمارات على مستوى العالم بصورة مشرقة تشعرنا بالاعتزاز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز