هزاع بن زايد: الإمارات تنشر قيم المحبة والتآخي والسلام

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أنه في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية تواصل الإمارات نشر قيم المحبة والتآخي والسلام، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في #اليوم_الدولي_للأخوة_الإنسانية تواصل الإمارات نشر قيم المحبة والتآخي والسلام ورسالتها تزداد قوة ومصداقية، وتحرص الإمارات دوماً على إقران القول بالفعل فتطلق المبادرات المختلفة تأكيداً على تلك القيم وترسيخاً للشراكة العالمية من أجل السلام».

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