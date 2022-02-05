محمد بن زايد: التضامن الإنساني سبيل البشرية نحو الخير والازدهار

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التضامن الإنساني هو سبيل البشرية للتعامل مع التحديات التي تواجهها وطريقها نحو الخير والازدهار.. وجدد سموه في «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» تأكيد الإمارات على السعي نحو ترسيخ مفاهيم التضامن والتآخي لمستقبل أفضل للبشرية.



حيث دوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «التضامن الإنساني هو سبيل البشرية للتعامل مع التحديات التي تواجهها وطريقها نحو الخير والازدهار.. وفي «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» نجدد تأكيدنا على السعي نحو ترسيخ مفاهيم التضامن والتآخي لمستقبل أفضل للبشرية».



هذا وشاركت الإمارات، أمس العالم احتفاله باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مبادرة، تقدمت بها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، بهدف جعل يوم الرابع من فبراير مناسبة سنوية، للتشجيع على التضامن والوحدة بين البشر، ونشر قيم التسامح وتقبل الآخر.



وتشكل المناسبة اعترافاً وتقديراً أممياً لدولة الإمارات، وجهودها الدؤوبة على مدى سنوات في نشر قيم ومفاهيم التعايش والتآخي بين البشر وتفعيل الحوار بين مختلف الأديان والشعوب، للوصول إلى عالم يسوده روح التسامح، فعلى المستوى المحلي أولت الإمارات خلال العقد الأخير عناية كبيرة لاستحداث المؤسسات والهيئات الداعمة لنشر الاعتدال والتسامح، واحترام الآخر، وتعزيز قيم السلام والتعايش بين جميع أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، ويأتي على رأس هذه المؤسسات وزارة التسامح والتعايش، التي تهدف إلى رسم خريطة طريق نحو آليات ترجمة التسامح كقيمة وطنية، تنطلق من الإمارات إلى العالم.

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