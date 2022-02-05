طاقة الهيدروجين.. لقاء إماراتي - ألماني يبحث التعاون في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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طاقة الهيدروجين كانت محور اللقاء الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد اقتصادي من ولاية بافاريا الألمانية، حيث بحث الجانبان جهود التعاون في مجال الطاقة المتجددة.



وعقد اللقاء بمقر الوزارة بدبي، حيث بحث المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع رولاند فايغرت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ولاية بافاريا، والوفد رفيع المستوى المرافق له وضع الخطوط العريضة والأساسية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين لما لها من أهمية بالغة، وكذلك استعراض خطوات الجانبين لتحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.



وناقش الطرفان سبل تعزيز الحوار التنظيمي المرتبط بمشروعات الهيدروجين مع التركيز على تجارة الهيدروجين المستقبلية، كما سلط المجتمعون الضوء على أهمية استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في أبوظبي عام 2023، وسبل العمل المشترك الداعم لهذه الاستضافة.



وأكد المهندس شريف العلماء أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون البناء وتمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين وفق منظومة صلبة مبينة على المصالح المشتركة، وبيّن أنها تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء شراكات وطيدة ومثمرة مع ولاية بافاريا، ولا سيما على ضوء ما تتمتع به من فرص واعدة في مجال الطاقة بمختلف أشكالها، وتحديداً المتجددة منها، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني.



واستعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصها الدائم على تنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، وسعيها المستمر لجعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة، حيث تعتبر الدولة منتجاً تقليدياً له، مسلطاً الضوء على الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الدولة لدعم توجهها المستقبلي القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة.



وأكد خلال الاجتماع رغبة الإمارات في استكشاف فرص التعاون الممكنة في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصياغة نماذج مثمرة للتعاون المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات وبافاريا لديهما فرصة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة وخصوصاً الهيدروجين.

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