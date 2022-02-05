12 فارساً ضمن «صناع المحتوى المحترفين»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن إطار تعزيز المكانة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في قيادة صناعة المحتوى إقليمياً وعالمياً، وبناء القدرات وتنمية المواهب والخبرات الرقمية لدى المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي المتميز في المنطقة العربية، أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن ختام النسخة الثانية من برنامج «فارس المحتوى»، بتتويج 12 فائزاً خضعوا لأكثر من 1700 ساعة تدريب، من بين 50 مبدعاً عربياً تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 متقدم.



ويأتي هذا النجاح اللافت للبرنامج في نسخته الثانية، في إطار رؤية الأكاديمية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2020، لدعم المواهب في المنطقة العربية لابتكار محتوى متميز وإبداعي والمساهمة في الارتقاء بالمحتوى الرقمي العربي بمضمونه ووسائله، حيث منحت الأكاديمية الفائزين الــ 12 في النسخة الثانية فرصة لاستمرار مشوارهم التدريبي نحو المستقبل، من خلال احتضانهم لـ 3 سنوات قادمة، ورعاية وتطوير مهاراتهم وعلاماتهم التجارية الشخصية حتى يكونوا جزءاً من الدفعة التالية من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تمكينهم من وضع استراتيجيات متكاملة للمحتوى وإدارة منصاته، وذلك بالاستفادة من أعضاء البرنامج من الخبراء وصناع المحتوى العالميين في الأكاديمية، إضافة إلى التواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي لتمكينهم من تنفيذ أفكارهم بمختلف مراحلها وإدارة المحتوى الخاص بهم بمهارة وحرفية وتعزيز حضورهم المؤثر على المنصات الرقمية وتعريف المؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة بما يقدمونه. وإضافة إلى ذلك منحت الأكاديمية الفائزين في النسخة الثانية من البرنامج، كل ما يحتاجونه من أدوات تساعدهم على زيادة مساحة الابتكار في أعمالهم سواء كانت أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو الأجهزة الصوتية الحديثة «مايكروفون» أو غيرها من الأجهزة والأدوات التي تمكنهم من صناعة المحتوى بشكل محترف.



بالأرقام



ونجح المشاركون في النسخة الثانية من برنامج فارس المحتوى الذي استمر لـ6 أشهر، في تعلم استراتيجيات الانتشار والوصول لأكبر عدد من المتابعين، حيث زاد البعض قاعدتهم الجماهيرية كما فعل المؤثر أحمد المرزوقي الذي زاد عدد متابعيه من 3 آلاف إلى 30 ألفاً على منصة «تيك توك» خلال البرنامج، بينما حقق البرنامج منذ انطلاقته نمواً بنسبة 693% وزاد عدد المتابعين الإجمالي للمشاركين إلى 2.5 مليون متابع خلال 6 أشهر، كما تمكنت الأكاديمية خلال النسخة الأولى من البرنامج من تخريج أكثر من 200 صانع محتوى محترف من 16 دولة، استطاعوا مضاعفة العدد الإجمالي لمتابعيهم في أول سنة بعشر مرات من 124 ألفاً إلى 1.34 مليون متابع لوسائل التواصل الاجتماعي.



الاستعداد للمستقبل



وفي هذه المناسبة، أكد راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: أن برنامج فارس المحتوى يسهم في إعداد كفاءات محترفة في صناعة المحتوى وتلبي الطلب المتنامي على الوظائف الرقمية التي أصبحت ضرورة اليوم وفق متطلبات سوق عمل المستقبل، حيث تشير إحصائيات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن 42% من الوظائف حول العالم ستعتمد على شكل من أشكال الحلول الرقمية في 2022، لافتاً إلى أن المحتوى العربي يواجه تحديات أبرزها: اقتصار حصة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت العالمية على نسبة 1%، ومحدودية مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي العربي بنسبة 4% فقط في مقابل 22% للمعدل العالمي، مع تراجع نسب التسويق عن طريق المؤثرين عربياً مقابل تضاعفها عالمياً كل عام بقيمة تقارب الـ15 مليار دولار.



وقال العوضي: يشكل برنامج «فارس المحتوى» قوة دافعة للابتكار الرقمي ويحتضن الشباب العربي في جميع أنحاء العالم على اعتبارهم الطاقة التي ستتولى قيادة تنمية المجتمعات والاقتصادات الرقمية، كما يساهم في إيجاد توجهات رقمية عربية تدعو للتفاؤل، حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة استخدام الإنترنت مقارنة بحجم السكان، حيث يستخدم الإنترنت 99% من سكان الإمارات، وفي الفترة ما بين يوليو 2020 ويوليو 2021 انضم حوالي 520 مليون مستخدم جديد إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعادل نمو أكثر من 1.4 مليون مستخدم جديد كل يوم.



13 مليون كلمة



وأوضح المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أنه على الرغم من أن اللغة العربية ذات تاريخ عريق، حيث يحوي قاموسها اللغوي على ما يقارب الــ 13 مليون كلمة، ويتحدث بها أكثر من 440 مليون شخص حول العالم، كما أنها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ومع ذلك فإن حضورها الإلكتروني يكاد يكون ضئيلاً للغاية، على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت من العرب يبلغ ما يقارب 182 مليون شخص، وتشير معظم التقارير العالمية التي تهتم بالمحتوى الرقمي على الإنترنت أن نسبة تمثيل اللغة العربية على الشبكة لا يتناسب مع أهمية اللغة وعدد مستخدميها ومتصفحي الإنترنت من العرب، فقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المحتوى العربي على الإنترنت لا يمثل سوى 1 - 3% من إجمالي المحتوى العالمي.

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