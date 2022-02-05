موسيقى عسكرية وألعاب لتدليل خيول شرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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موسيقى عسكرية وألعاب ملونة وإضاءة مختلفة، تلك المظاهر ما هي إلا تفاصيل الحياة اليومية التي تعيشها خيول شرطة دبي البالغ عددها 130، تدريب يومي ومهام مختلفة لضبط الأمن، ليس بمركبات دوريات أمنية ولا دراجات نارية، بل بخيول عربية كانت وما زالت أحد أركان منظومة الأمن في دبي، ولا يقتصر دورها على ذلك، بل يمتد إلى مشاركتها في الفعاليات المتنوعة الرياضية والوطنية والفنية، حيث يحرص السائحون والزوار والمقيمون على التقاط الصور التذكارية معها.



التقت «البيان» اللواء خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، الذي رافقنا في جولة داخل مبنى وإسطبلات إدارة الخيالة للاطلاع على أحدث الأنظمة وآلية الاعتناء والمحافظة على خيول شرطة دبي الأمنية، حيث تحظى برعاية بيطرية يومية وعناية خاصة وتدريب متخصص.



130 خيلاً مدربة



وقال اللواء العظب: «تمتلك شرطة دبي 130 خيلاً مدربة على أعلى مستوى للقيام بالمهام الأمنية، كذلك يعمل في الإدارة 150 مدرباً، وهم حاصلون على شهادات عالمية في تدريب الخيول على العمل الأمني، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من حرصنا على أن تكون الخيول متآلفة مع الجمهور خلال مشاركتها في الفعاليات أو في العمل الأمني تم اعتماد منظومة حياة وتدريب الخيل، منها توفير «ساوند سيستم» لتشغيل الموسيقى العسكرية التي تستخدم في الفعاليات داخل الإسطبلات حتى تعتاد عليها الخيول ولا تنزعج عند سماع أصوات الموسيقى في الخارج، كذلك نوفر إضاءة بألوان مختلفة، وألعاب أطفال لكي تعيش الخيل في نفس جو الفعاليات، وبالتالي لا تقوم بأي حركات عدوانية مع الجمهور في الأماكن العامة، خاصة وأن كثيرين يقتربون منها لالتقاط الصور، ومنهم الأطفال الذين يحملون بعض الألعاب الملونة، لافتاً إلى أنه يتم الاعتماد على الخيل في العمل الشرطي لقدرته على الدخول في المناطق الضيقة التي لا تستطيع المركبات الوصول إليها.



وأضاف اللواء العظب: «كل الخيول الموجودة في إسطبلات شرطة دبي مهداة من أصحاب السمو شيوخ الإمارات»، لافتاً إلى أن مهام مركز شرطة خيالة العوير تشمل التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص، وتأمين المباريات التي تقام في إمارة دبي، والمشاركة المجتمعية في الفعاليات والعروض، وتنظيم سباقات القدرة والتحمل، بالإضافة إلى تدريب الطلاب أصحاب الهمم في برنامج التدريب العلاجي، مؤكداً أن دوريات الخيالة تقوم بعملها كدورية أمنية من حيث القبض على المطلوبين والتدقيق على الأشخاص المشتبه بهم، وتقديم المساعدة لأفراد المجتمع.



اعتراف دولي



ولفت اللواء العظب إلى أن المركز حاصل على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية في ما يتعلق بأنظمة العمل الخاصة لتدريب العاملين بالمركز وتدريب ‏الخيول وأنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية وإجراءات العمل في مختلف الأقسام والشعب بالمركز، مؤكداً أن شرطة دبي تعتبر من أقدم الأجهزة الشرطية في المنطقة التي استخدمت الخيل في عملها.

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