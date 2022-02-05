شراكة استراتيجية تتيح للجهات الحكومية والخاصة إطلاق كفاءات جديدة عبر الأتمتة الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن شراكة بين مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة وشركة «إس إيه بي /‏‏‏‏ SAP» تسمح للجهات الحكومية والخاصة بإطلاق العنان لكفاءات جديدة من خلال الأتمتة الذكية عبر عملياتها ذات المهام الحرجة، والتي سيتم استضافتها في أحدث مراكز بيانات «مورو»، بما يتوافق مع متطلبات خدمات تخزين البيانات والأمن السيبراني في الدولة.



وستعتمد المبادرة على تحويل النفقات الرأسمالية للمتعاملين «CAPEX» إلى نفقات تشغيلية «OPEX»، وتهدف إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية والسماح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية، وستصل الوفورات التقديرية للمتعاملين لنحو 20 إلى 30%.



منتدى



جاء ذلك الإعلان خلال فعاليات منتدى «استشراف المستقبل بالابتكار الرقمي» الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع «إس إي بي»، وحضره كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لشركة «إس إيه بي -إس إي»، وسيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي، شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ونواب عن الهيئات الحكومية الأخرى منها: هيئة دبي الرقمية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة الصحة بدبي.



توجيهات



وقال معالي الطاير: نسترشد في هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل الدول في العالم في مجال الابتكار.



وأشار معالي الطاير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في مرتبة متقدمة في العالم ضمن مؤشر الابتكار العالمي، حيث تتبنى أفضل الحلول التقنية المبتكرة في كافة المجالات الحيوية.



شراكة



وأشار معالي الطاير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إس إيه بي» بدأت عام 2009 عندما قامت الهيئة بتطبيق نظام «SAP Wave 1» لتخطيط موارد المؤسسات «ERP» وقياس ودمج وأتمتة جميع عمليات الهيئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعاملينا وموظفينا وشركائنا.



وتطورت العلاقة بين المؤسستين لاحقاً لتشمل مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو». ومنذ عام 2018، أصبحت شركة «مورو» المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي-هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وهذا العام، تم اعتماد شركة «مورو»، من قبل شركة «إس إيه بي» كشريك لبرنامج «رايز /‏‏‏‏ RISE» كأول مزود محلي يتم اعتماده في الدولة لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة. كما قدمت «إس إيه بي» دعمها لمركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو» أكبر مركز يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مصمم للحصول على شهادة Tier-III من معهد «أب تايم».

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