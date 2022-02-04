راشد بن حميد يحضر زفاف نجل محمد بوهليبه

المصدر: دبي - وام

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حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمى رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الكرة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بوهليبه، بمناسبة زفاف نجله عبدالله، إلى كريمة عبدالله بن حميدان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة بمنطقة العوير بدبي، الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم والفريق سيف الشعفار وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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