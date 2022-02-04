الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل ملكة بلجيكا

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " اليوم .. جلالة الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا الصديقة.

ورحبت سموها - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - بجلالة ملكة بلجيكا متمنية لها زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات.

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مع جلالة الملكة ماتيلد فرص تعزيز التعاون بين المؤسسات النسائية والمعنية بالطفولة وبناء الأسرة وتمكينها في دولة الإمارات ونظيراتها في بلجيكا.

وأطلعت سموها ملكة بلجيكا على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تقدم في جميع المجالات بفضل الفرص الكاملة التي تحظى بها في الدولة لتقوم بدورها في تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات..مؤكدة أن المرأة الإماراتية تعد شريكة رئيسية في بناء الدولة وتقدم مجتمعها.

وقالت سموها خلال اللقاء .. إن المرأة في دولة الإمارات أثبتت قدراتها ونجاحها في مختلف المهام والمناصب التي تبوأتها داخل الدولة وخارجها.

من جانبها أشادت جلالة ملكة بلجيكا بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها للمرأة في الإمارات .. مثمنة التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في مجالات دعم المرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها بجانب الاهتمام بالمؤسسات التي تعنى بالطفل وبنائه ورعايته.

كما ثمنت جلالة الملكة ما تيلد المبادرات الإنسانية النوعية العديدة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خاصة لدعم اللاجئين وفي مجالات الصحة والتعليم ورعاية الطفولة والاهتمام بالمرأة وغيرها من المبادرات التي تحدث فرقا وتأثيراً في تحسين حياة هذه الفئات المستهدف.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لسموها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لملكة بلجيكا.

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