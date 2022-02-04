نجاح علاج امرأة في أبوظبي تعاني تغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم

المصدر: وام

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نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في علاج امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً تم تشخيص حالتها في مركز مدينة خليفة الصحي في أبوظبي، تعاني تغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم.

وتوفر "صحة" رعاية عالية المستوى لمريضات سرطان عنق الرحم وأفضل خدمات الفحص بما في ذلك الاستشارات الطبية ومسحات عنق الرحم وفحوصات فيروس الورم الحليمي البشري باستخدام أحدث التقنيات وعلى أيدي كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

وقالت الدكتورة شهد فيصل العيلة أخصائي أمراض النساء والولادة في مركز مدينة خليفة الصحي التابع للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة "صحة": إن المريضة راجعت المركز لإجراء الفحص اللازم لمعرفة أسباب عدم حملها على الرغم من مرور عامين على زواجها.

وأضافت: أنه بعد إجراء الفحص الطبي الأولي للمريضة وإجراء مسحة عنق الرحم التي أظهرت وجود تغيرات ما قبل سرطانية على مستوى خلايا عنق الرحم من داخل الظهارة منخفض الدرجة والذي ينجم عن عدوى بفيروس يسمى فيروس الورم الحليمي البشري، وبناء على ذلك تم تحويلها إلى مركز الكورنيش للخصوبة في مستشفى الكورنيش بأبوظبي حيث تابع الفريق الطبي المختص حالتها وأجري لها المزيد من الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من حالتها.

وأوضحت الدكتورة شهد أنه في ضوء نتائج الفحوص الطبية التي أجريت للمريضة، قرر الفريق الطبي إحالتها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لإجراء التنظير المهبلي، حيث تم أخذ خزعة من عنق الرحم؛ فتأكد إصابتها بتغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم داخل الظهارة منخفض الدرجة.

ووفقاً لذلك تم تقديم العلاج المناسب للمريضة وشهدت تحسناً ملحوظاً في حالتها في ضوء الاكتشاف المبكر لإصابتها بتغيرات ما قبل سرطان عنق الرحم.

وأعربت المريضة عن شكرها وامتنانها للفريق الطبي المعالج في كل من مركز مدينة خليفة الصحي، ومستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، على ما قدموه لها من رعاية، وخطة علاج أدت إلى تحسن حالتها.

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