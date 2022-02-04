المصدر: وام

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افتتح رئيس الأساقفة نيافة إدجار بينيا بارا نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة ونائب وزير خارجية دولة الفاتيكان مقر سفارة بلاده في أبوظبي، وذلك بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

كما حضر الافتتاح عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وعلياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمطران بول هيندر النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية والمونسينور كريسبن دوبييل القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان في الدولة وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي، قال رئيس الأساقفة "بارا": إن افتتاح سفارة دولة الفاتيكان في أبوظبي هو دليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، موضحاً أن افتتاح مقر سفارة الفاتيكان في أبوظبي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وأضاف أن افتتاح مقر سفارة دولة الفاتيكان يتزامن مع إحياء الذكرى الـ15 لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الفاتيكان ودولة الإمارات.

وفي ختام كلمته توجه رئيس الأساقفة بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وكان قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية قد انتدب وفدا رفيع المستوى لافتتاح مقر السفارة البابوية "سفارة الفاتيكان" في العاصمة أبوظبي تقديرا لدور دولة الإمارات في إرساء قيم التسامح والتعايش.

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