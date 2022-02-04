أمينة الطاير: على خطى زايد الخير تسير دولتنا للحفاظ على بيئتها

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، أنه على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسير دولتنا للحفاظ على بيئتها.

وبينت أن استضافة الإمارات للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في عام 2023، شاهدة على عصر التميز والصدارة الإماراتية في فضاءات البيئة والاستدامة.

وقالت الشيخة أمينة الطاير في كلمة لها بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ 25: مما أسعدنا هذا العام أن يكون شعار احتفالات الإمارات بيوم البيئة على خطى المقولة التاريخية الخالدة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد: (اعطوني زراعة أضمن لكم حضارة). ليأتي شعار احتفالية هذا العام «العمل من أجل المناخ» انسجاماً وتوازناً مع هذه المقولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز