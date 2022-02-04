بوابة رقمية محدثة لهيئة النقل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إطلاق التحديث الجديد للبوابة الرقمية للخدمات ضمن خططها للتحول الرقمي ومواكبة التطورات الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم الرقمية، من خلال تطوير بوابة رقمية تسهل رحلة المتعامل وفق معايير الخدمة الحكومية المتميزة.

حيث تتيح البوابة الرقمية للمتعاملين إدارة شركاتهم المرتبطة بالبوابة والتقديم على التصاريح وتسجيل المركبات، كما تحتوي البوابة على العديد من المميزات كنظام الإشعارات للمتعاملين والخدمات الاستباقية لتجديد التصاريح الخاصة بالنقل، وإدارة التصاريح، والسائقين، والمركبات.

وقالت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل عجمان - بالندب: إن الهيئة تولي اهتماماً بالتحول الرقمي وتحرص على تسهيل تقديم الخدمات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، حيث يتميز الاعتماد على الرابط الحكومي للخدمات في توفير بيانات محدثة وموثوقة كالبيانات الشخصية من خلال الربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وأضافت: أن النظام سيسهم في تقليل الإجراءات والوقت المستغرق في إنجاز الخدمة وتقليل الأخطاء البشرية وتوفير بيانات لحظية تسهم في اتخاذ القرار.

وأكدت حرص الهيئة على أخذ التغذية الراجعة من المتعاملين والموظفين بشكل دوري وذلك بغرض تحسين الخدمات المقدمة من خلال الاستبيانات الدورية وجلسات العصف الذهني والتدريب المستمر للموظفين بغرض تطوير الكفاءات الموجودة لتطوير الخدمات الرقمية.

ومن جانبه قال عبدالرحمن سيف النعيمي مدير إدارة الدعم المؤسسي: إن النظام تم تطويره داخلياً عن طريق موظفي قسم التحول الرقمي وذلك حرصاً من الهيئة على تحقيق الاستفادة من الكفاءات الموجودة وتقليل النفقات المرتبطة بالتطوير وتعزيز كفاءة التطوير.

وأضاف أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر والدائم للقنوات الرقمية وفق معايير التحول الرقمي وأمن المعلومات ومعايير الخدمة الحكومية المتميزة.

وبين النعيمي أنه مع إطلاق البوابة الرقمية الجديدة تم الاستغناء عن تصاريح السائقين والمركبات الورقية والإلكترونية وتم الاستعاضة بها بالبيانات الموجودة في ملكية المركبة وبطاقة الهوية للسائقين، بالإضافة إلى ذلك تم ربط البوابة الرقمية الجديدة بالهوية الرقمية لضمان أعلى معايير الأمن في حسابات المستخدمين، كما ستدعم البوابة الرقمية الجديدة الدفع الرقمي عن طريق بوابة الدفع الرقمية «سداد عجمان»، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة على توفير الخصائص الجديدة بشكل دوري لتلبية احتياجات المتعاملين.

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