رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس سريلانكا بيوم الاستقلال

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماهيندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

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