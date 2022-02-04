معرض "آرت دبي" يعلن جدول فعاليات دورة 2022 الأكبر منذ انطلاقه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بتعزيز مكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية عالمية تؤهلها لتصبح مركزاً ثقافياً رائداً في الابتكار الثقافي، من خلال تقديم مشروعات نوعية وتنظيم فاعليات عالمية، أعلن معرض "آرت دبي" اليوم تفاصيل فعاليات دورته الخامسة عشرة المترقبة للمعرض، والتي ستقام في "مدينة جميرا" في إمارة دبي خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 مارس 2022 .

سيستقبل معرض «آرت دبي» لعام 2022 أكثر من 100 صالة عرض من 44 دولة، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 30 مشارك جديد لأول مرة، في أكبر دورة من المعرض منذ انطلاقه، وأكثر المعارض الفنية تميزاً على المستوى العالمي التي ستقام خلال موسم الربيع.

وسيتضمن جدول فعاليات هذا العام أعمالاً خاصة تم تكليفها حديثًا لفنانين مشهورين عالميًا، وهي عبارة عن قسم رقمي جديد مبتكر سيكون بمثابة جسر التواصل بين التشفير الرقمي وعالم الفن، ومعارض فنية جماعية خلاقة، وبرنامج طموح للمحادثات متعددة المواضيع، بالإضافة إلى النسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي.

ستقدم المؤسسات الفنية الرائدة في جميع أنحاء دولة الإمارات فعاليات مماثلة خلال أسبوع الفن في دبي، من المعارض الفردية والجماعية والجلسات الحوارية والفعاليات الهامة.

وبهذه المناسبة قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: "لأكثر من 15 عامًا، أصبح معرض «آرت دبي» أرضاً لاكتشاف التوجهات الفنية الجديدة والاحتفال بها، وإنشاء الجلسات النقاشية الهادفة، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء العالم. ويركز جدول فعاليات هذا العام بشكل خاص على نقطة التقاء عالم الفنون على اختلافها والعالم الرقمي، ليكون أكثر برنامج طموحًا وشمولية منذ انطلاق المعرض."

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية، وبرعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشريك الرئيسي لقسم "آرت دبي ديجيتال" بايبت Bybit.

جدول فعاليات «آرت دبي» 2022

لجنة «آرت دبي» لعام 2022 هي مؤسسة "إنلاند" INLAND، ويمثلها فرناندو غارسيا دوري، الذي سيقدم مجسماً فنياً جديدًا في مواقع متعددة في المعرض وفي مناطق موزعة في جميع أنحاء دبي. كما سيظهر العمل الفني "ساند فلو" Sand Flow في مجموعة من المواقع واللحظات، حيث يجمع بين رؤية دبي في الماضي والحاضر والمستقبل والتعمق بالتعددية الثقافية والمجتمعية التي تحتضنها المدينة ومساهماتهم فيها، وسيشمل العمل الفني علم الآثار والهيدرولوجيا والعمران والنقل، بالإضافة إلى فنون سرد القصص الغنية بالتراث والتقاليد والصناعات اليدوية في منطقة الشرق الأوسط.

سيبحث قسم جديد من المعرض لاستكشاف الظروف التي نمت فيها الرموز غير قابلة للاستبدال (NFT) وفن الفيديو والواقع الافتراضي (VR) منذ ظهور الفن الرقمي في الثمانينيات، بالإضافة إلى السباقون في ساحة الفن الرقمي التي تتوسع بسرعة. سيضم "آرت دبي ديجيتال" مجموعة منتقاة من 17 صالة عرض ومنصة عالمية، وسيشمل عروضاً تقديمية من قبل بعض الفنانين الأكثر ابهاراً وابتكاراً الذين يعملون في الفضاء الرقمي اليوم، بما في ذلك رفيق أناضول (بيلفنيلي) ويوتا بيكايا ودينيس دافيدوف (مشروع النافذة) بالإضافة إلى العروض التقديمية لمجموعة من الفنانين مثل: انستيتيوت وبرايت مومنتس وفنجربرنتس داو وبوستماسترز وامرجيست وسايبر بات.

سوف يستكشف المجسم الفني التفاعلي كوزمودريمز، للفنانة مارينا فيدوروفا، آثار التطورات التكنولوجية على حياتنا وبيئتنا. ويجمع المجسم بين الفن التقليدي والتقنيات الرقمية في شكل لوحات كبيرة الحجم ومنحوتات وأشياء بالحجم الطبيعي وفيديو واقع افتراضي مع لوحات تفاعلية. كما سيضم معرض آرت دبي ديجيتال معرضاً لرموز غير قابلة للاستبدال الجديدة NFT التي ابدعها 12 فناناً عالمياً ومحلياً في الإمارات مشاركون في النسخة الموسعة لهذا العام من كامبس آرت دبي.

كما سيشمل جدول فعاليات «آرت دبي» 2022 برنامج حوارات مبتكر لمجموعة من الجماهير. تحت عنوان "هذه هي الصورة" وستقام على مدار أربعة أيام، ستدرس النسخة الخامسة عشرة من المنتدى الفني العالمي عوالم المصنوعات الرقمية واقتصاديات التشفير الرقمي، ودعوة كبار الفنانين والقيمين والمبدعين والمفكرين والتقنيين للنظر في مجموعة من الموضوعات من فنون الرموز غير قابلة للاستبدال NFT ومشاريع تنظيم المعارض الفنية إلى ألعاب التشفير الرقمي والميتافيرس والويب 3.0 ونماذج المؤسسات الجديدة. كما سيشمل المشاركون الذين تم تأكيدهم لنسخة عام 2022 جامعي التحف البارزين جاي أولينز وريان زورير والفنانين الرائدين هولي هيرندون ومات دريهورست وهيتو ستايرل ومحامي بلوك تشين الإمارات سعيد الدرمكي.

ستمنح جلسات حوار بابيت، وهي سلسلة من المحادثات المنسقة المختارة تقدمها شركة رائدة في تبادل العملات المشفرة، للزوار فهمًا أكبر للنمو السريع للمنصات الرقمية، ودعوة المتحدثين الضيوف لشرح المزيد عن أساسيات العملات المشفرة والوسائط الرقمية والرموز غير قابلة للاستبدال NFT. ومن بين المشاركين تاماس بانوفيتش، المؤسس المشارك لبوستماسترز، وسيث غولدشتاين، المؤسس المشارك لبرايت مومنتس، وجين إليس، المؤسس المشارك لأورا سبيس.

سيصاحب القسم الجديد في معرض «آرت دبي» وعلى مدى ثلاثة أيام من جلسات حوار آرت دبي الحديثة في الفترة ما بين 10 إلى 12 مارس، والتي ستعقد هذا العام بالتعاون مع مبادرة "مقتنيات دبي"، والتي ستبحث في حياة وعمل وتأثيرات المبدعين في القرن العشرين المعاصرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكل أعمال هؤلاء الفنانين المبدعين تاريخ الفن في المنطقة من مطلع القرن العشرين إلى الثمانينيات، وستضيف السلسلة بشكل كبير إلى المنح الدراسية والأبحاث الحالية. ومن بين المشاركين، القيم على آرت دبي الحديث سام بردويل، والقيمة الفنية الإماراتية البارزة منيرة الصايغ ونيما صغارشي، مدير فنون الشرق الأوسط والفنون الإسلامية وجنوب آسيا في بونهامز.

سيطلق معرض «آرت دبي» هذا العام معرضًا جديدًا بتكليف من معرض 421 ومنحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين. برعاية مريم الدباغ وميس البيك، سيقدم هذا المعرض مجموعة مختارة من الأعمال من فترة الصحبة التي استمرت ثماني سنوات، بالاعتماد على المواضيع والبحوث المتكررة التي تستمر عبر المجموعات النموذجية المختلفة للبرنامج. بما في ذلك الرسم والمنسوجات والفيديو والتصوير الفوتوغرافي، سيعكس المعرض تساؤلاً جماعيًا للذاكرة فيما يتعلق بالمكان والزمان والشعور بالإيقاع والتكرار.

كلف جوليوس باير الفنان الفلبيني الأمريكي جيمس كلار (سيلفرلينز) بإنشاء فيديو تفاعلي بعنوان "استمطار السحب"، لصالة عرض جوليوس باير في المعرض. سيبهر المجسم الحضور في تجربة محاكاة كبيرة لقطرات المطر والضباب، باستخدام تقنية مخصصة لإنشاء نظام مرئي يتشكل ببطء ويعكس قدرتنا على السيطرة على البيئة. من خلال اللجنة، يريد جوليوس باير عرض ظاهرة التوجهات المجتمعية الضخمة مثل الاضطراب الرقمي وكيف يستخدم الفنانون أحدث التقنيات في ممارساتهم.

كما يتميز برنامج أ.ر.م. القابضة للأطفال هذا العام بورش عمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا تحت إشراف فنانين. مع التركيز على موضوع الاستدامة، سيقود البرنامج الفنان الكيني سايروس كابيرو، الذي سيعمل مع المشاركين لاستعادة وإعادة استخدام المواد اليومية من منازلهم ومدارسهم، وتحويلها إلى أعمال فنية. من خلال ورش العمل هذه، سيتحدى سايروس المشاركين لتغيير وجهات نظرهم، وإعادة فحص كل الأشياء اليومية في محيطهم الأوسع. وهو أول برنامج لـ أ.ر.م. القابضة للأطفال سيقام في معرض «آرت دبي» قبل التوسع إلى 80 مدرسة لتصل إلى أكثر من 5 آلاف طفل في جميع أنحاء دبي، وذلك لدعم التزام أ.ر.م. القابضة للتعليم الفني ودعم الاقتصاد الإبداعي في دبي.

أسبوع «آرت دبي»

يقام أسبوع الفن في دبي خلال الشهر الأخير من معرض إكسبو 2020 دبي مع مجموعة من المعارض الفردية والجماعية التي تقام في جميع أنحاء المدينة. ما يلي أبرز المعارض: جيتيش قلات: الوسام الكبير من مؤسسة اشارة للفنون؛ ومكان منحني قليلاً، نينا جهاوس القيمة على المشروع في صالة عرض كونكريت في السركال أفينيو، وعرضان منفردان مهمان: طاوس مخاشفه: مساحة للاحتفال وفهد بركي: أحلام اليقظة في مركز جميل للفنون. وستقدم مؤسسة الشارقة للفنون معرض "لورنس أبو حمدان: ذا سونيك"، وهو أكبر معرض فردي لأعمال الفنان حتى الآن، بما في ذلك مفهوم فني جديد وأداء استعراضي خاص في الموقع. عندما تتحدث الصور: مقتطفات من مقتنيات دبي في متحف الاتحاد التي تضم مجموعة مختارة مما يقرب من 70 عملاً فنياً حديثاً ومعاصراً مستمدة من المجموعات المؤلفة من 11 من رعاة مجموعة دبي، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها لمدينة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز