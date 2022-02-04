وفد من «الوطني» يزور إسرائيل من 6 إلى 8 فبراير

المصدر: أبوظبي ـ وام

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يقوم وفد من المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، بزيارة رسمية إلى دولة إسرائيل خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2022.

ويضم الوفد سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء عدد من المسؤولين في الكنيست واللجان المتخصصة، بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مختلف المجالات، وبحث التعاون البرلماني بما يجسد دور البرلمانات في دعم القضايا المشتركة.

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