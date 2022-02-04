افتتاح مركزين للاستشفاء والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة زايد العسكرية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، افتتاح مركز طبي، ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الرياضي في مدينة زايد العسكرية، واللذين يمثلان نقلة نوعية لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة، وذلك بحضور اللواء الركن، فيصل محمد عبد الله الشحي قائد الإمداد المشترك، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. واستمع خلال جولته، إلى شرح حول المركز الطبي ومهامه، وما يحويه من أقسام عديدة، من بينها قسم الرعاية العاجلة، الذي يضم أسرة لتقديم الرعاية الطارئة، وقسم العيادات الخارجية المتخصصة.

وبهذه المناسبة، ثمّن اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون، جهود القائمين على المركزين، اللذين يعدان نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة لمنتسبي القوات المسلحة، بهدف تعزيز مستوى الرعاية الطبية والصحية، التي يقدمها سلاح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ما يسهم في تقديم مستوى عالٍ من الرعاية الصحية. وأشاد بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية في الدولة، وأعرب عن شكره لجهود خط الدفاع الأول، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحته . من جانبه، قال العميد الركن الدكتور سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية بمستشفى زايد العسكري، إن إنشاء وافتتاح المركزين، جاء تزامناً مع احتفالات الدولة، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، ما شكل دافعاً للمضي قدماً في التوسع والتحديث للبنى التحتية، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعسكريين ومنتسبي وزارة الدفاع.

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بعدها، افتتح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان «مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الرياضي»، بمدينة زايد العسكرية والمجهز بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

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