تفاعل كبير مع تدوينة محمد بن راشد بالماليالامية

المصدر: دبي - نهى حوا

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شهدت تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نشرها باللغة الماليالامية على «تويتر» - التي رحب بها سموه برئيس وزراء كيرلا بيناراي فجايان خلال زيارته للدولة - تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقى سموه رداً باللغة العربية من حساب فجايان الرسمي على «تويتر» عبر تدوينة شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على كرم الضيافة والاستقبال، مُعرباً عن رغبته في مزيد من تعزيز الروابط.

وأفاد موقع صحيفة «ذا ايكونوميك تايمز» الهندية، «أن العديد من المغتربين من جنوب الهند شاركوا على منصاتهم الافتراضية تدوينة سموه التي أرفقها بصورة لحفاوة الاستقبال الذي لقيه فجايان في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث اقتبس رئيس وزراء ولاية كيرلا تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حسابه بـ«تويتر»، والتي جاءت باللغة الماليالامية، وقال فيها: «تشترك الإمارات في علاقة خاصة مع ولاية كيرلا، ويلعب سكان كيرلا دوراً مهماً في النمو الاقتصادي والتنموي لدبي والإمارات العربية المتحدة».

وشكر في تدوينة نشرها باللغة العربية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دون فجايان: «أتمنى لكم وللجميع الصحة والعافية، أشكركم على تقديرنا لمساهمة هؤلاء من كيرلا في تطوير الإمارات العربية المتحدة ودبي، ونود أن نعمل معاً لمزيد من تعزيز الروابط». وشكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ولاية كيرلا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم الإمارات في تنمية ولاية كيرلا، والسعي للمزيد من الاستثمارات الواعدة في الولاية.

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