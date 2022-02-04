الإعلان عن حكام تحدي «محمد بن زايد العالمي للروبوتات البحرية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أسباير»، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والجهة المنظمة لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي ستتولى مسؤولية تقييم التقارير التعريفية التي قدمتها الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تقام المسابقة في أبوظبي يونيو 2023، علماً أنها تهدف إلى تطوير حلول مناسبة وفعالة لقضايا الأمن البحري الشائعة حول العالمي مثل القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني.

ويشارك في عملية التحكيم 6 علماء عالميين يمثلون مجالات عدة في علم الروبوتات. وأثناء تقييم التقارير التعريفية للمتسابقين سيمنح الحكام نسبة 40 % للمواصفات الفنية للفريق، في حين تعطى النسبة المتبقية للنهج المقترح لحل التحدي.

وتضم لجنة التحكيم للمرحلة الأولية كلاً من: الدكتور آلان ستاينهارت، كبير العلماء في شركة AEye في الولايات المتحدة، الدكتور سيزار ستيفانيني، بروفيسور ورئيس مختبر التصميم الهندسي الإبداعي في كلية الروبوتات الحيوية التابعة لمدرسة سانتانا للدراسات المتقدمة، إيطاليا، الدكتور فرانشيسكو لاغالا، خبير من إيطاليا في مجال الروبوتات المستقلة، الدكتور روبرت هامل، كبير العلماء ونائب رئيس الأبحاث في معهد بوتوماك في الولايات المتحدة، الدكتور إريك كروتكوف، كبير المسؤولين العلميين في معهد تويوتا للأبحاث في الولايات المتحدة.

وأما لجنة التحكيم لمرحلة الاختيار النهائي فتضم كلاً من: فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدكتور توني تيذر، المدير السابق لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الأمريكية «DARPA».

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