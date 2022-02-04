رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لـ «البيان»: نعمل مع الجهات المختصة لتطوير منظومة تعرف الناس بحقوقهم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكد مقصود کروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ «البيان» أن الهيئة ستعمل بشكل دؤوب مع الجهات المختصة على تطوير منظومة معرفية لتعريف الناس بحقوقهم، ونشر هذه الثقافة لتصبح ضمن النسيج المجتمعي، ودعمها لبلورة جهود الدولة في دعم حقوق الإنسان وتمكينه. وأعلن کروز، عن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل أعضاء مجلس الأمناء، باعتبارها الوثيقة المرجعية في كل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية لمجلس الأمناء، وأشار إلى أنه تم تفعيل آليات الترشيح والتصويت والانتخاب لاختيار نائب الرئيس ورؤساء اللجان، في إطار سعي الهيئة في تفعيل الأسس والمسارات الأساسية التي تتطلع إلى إرسائها، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت في العاصمة أبوظبي وسط حضور لفيف من المختصين وممثلي الدوائر ذات العلاقة ووسائل الإعلام.

تسمية اللجان

وقال مقصود كروز: ‎نلتقي بعد مضي واحد وعشرين يوماً منذ الإعلان عن «خطة المئة يوم» للأعمال التأسيسية والتنظيمية ‎وتسمية اللجان الست، والتي ستكون بمثابة مسارات العمل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعام الجاري، حيث عقد مجلس الأمناء للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الثاني في دورته الأولى 2022 - 2026 أول من أمس، وعليه تم انتخاب فاطمة الكعبي نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد الحمادي رئيساً للجنة الحقوق المدنية والسياسية، وأميرة راشد الصريدي رئيساً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومريم الأحمدي رئيساً للجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، كما تم انتخاب فاطمة البدواوي رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، والدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور زايد الشامسي رئيساً للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.

رؤساء اللجان

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم تسمية رؤساء اللجان المؤقتة، والتي ستقوم بعملها طوال فترة «خطة المئة يوم»، على أن يتم مراجعة وضعها بعد الفترة المقررة وذلك على النحو التالي: تسمية الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة الاستشارية، ومحمد الحمادي رئيساً للجنة الاتصال الاستراتيجي، وأشار كروز إلى أنه تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وأفاد بأنه يتم العمل باستمرار على تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي، وتجهيز حسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، تمهيداً لإطلاق حملة التدشين في موعد سيتم الإعلان عنه في حينه، وأوضح أن المنصات الاجتماعية ستكون نافذة مهمة للتواصل مع المجتمع، والتعرف إلى إرهاصاته والتحديات التي يواجهها والاقتراحات، بهدف السير الحثيث لتطبيق كل الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، وأكد أنه تم وضع اللبنة الأولى، وما زال هناك الكثير من العمل، وأن الهيئة الوطنية على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في المجالات كافة، وبما يلبي التطلعات.

وأكد كروز ردًا على سؤال آخر لـ«البيان» حول أهم المساعي والأجندة التي ستفعلها الهيئة بغية دعم جهود الدولة ودورها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عضويتها من عام 2022 وحتى 2024، أوضح أن الهيئة ستقدم دعمًا استراتيجيًا للتأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات بهدف صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.

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