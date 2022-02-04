محمد الشرقي يؤكد دعم حاكم الفجيرة لأبناء الإمارة لمواصلة دراساتهم العليا

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأبناء الإمارة، لمواصلة دراساتهم العليا، وتحصيل النتائج المشرفة، بما يخدم طموحاتهم الشخصية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة. جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، خالد العبدولي الحاصل على شهادة الماجستير في القانون العام من جامعة أبوظبي.

واستمع سموه من «العبدولي»، إلى شرح عن موضوع رسالة الماجستير التي حملت عنوان «الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الإماراتي»، والمحاور الرئيسة التي ناقشتها. وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، خالد العبدولي، على رسالته المتميزة، من جانبه، عبّر خالد العبدولي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، لدعمه واهتمامه بلقاء الحاصلين على الشهادات العليا، ما يشكل حافزاً مشجعاً لهم، لمواصلة الجهود على طريق العلم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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