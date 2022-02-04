فيلم وثائقي يوثق أنشطة حمد الشرقي خلال 2021

المصدر: الفجيرة - وام

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أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدار 2021، وذلك ضمن سلسلة الأفلام التوثيقية التي يصدرها سنوياً المكتب الإعلامي عن نشاطات سموه.

ويعرض الفيلم الذي يحمل عنوان «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2021»، ويبثه المكتب الإعلامي عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني، أهم المناسبات والأحداث بحضور سموه، أهمها الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة الذي أقيم في منطقة حتّا احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً، بحضور أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

كما يعرض الفيلم حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة مراسم يوم الشهيد الذي أقيم في واحة الكرامة بالعاصمة أبوظبي، حيث وضع صاحب السمو حاكم الفجيرة الإكليل أمام النصب التذكاري لشهداء الإمارات، وكرّم عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في ميادين الشرف والعزة.

جولات وأنشطة

ويستعرض الفيديو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويوثق الفيديو زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنطقة سكمكم بالفجيرة، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، للاطلاع على إنجاز جميع أعمال حفر الأنفاق التسعة التي تمتد على مسافة 6.9 كم، والتي يتم إنشاؤها عبر إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة ضمن الحزمة «د» في المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية «قطار الاتحاد». ويستعرض الفيلم الجولات الميدانية لصاحب السمو حاكم الفجيرة لعدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية في الإمارة، أبرزها زيارة سموه للاطلاع على أنشطة المصفاة البترولية «إيكومار لحلول الطاقة» في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، والتي تعزز حضور إمارة الفجيرة في قطاع تكرير النفط وتخزينه، وتدعم الجانب الاقتصادي والاستثماري للإمارة عالمياً. كما يتضمن الفيديو الزيارة التفقدية لسموه لمبنى سعادة المتعاملين التابع لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الحيل، والاطلاع على أبرز الخدمات التي يقدمها.

كما يوثق الفيلم افتتاح سموه مستشفى «محمد بن زايد التخصصي» لدعم جهود الدولة في احتواء تداعيات جائحة كوفيد 19، كما يعرض الفيديو تفقد سموه مشاريع التوسعة في مستشفى الفجيرة.

زيارات

يوثق الفيلم استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة فريق عمل مركز المرور والترخيص في الفجيرة، بمناسبة حصوله على تصنيف ست نجوم في تصنيف مراكز الخدمة الحكومية، واستقبال سموه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لنادي العروبة بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

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