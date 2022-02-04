«الاتحادية للموارد البشرية» تطور منصة «فرصة» الذكية

المصدر: دبي- البيان

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كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن تفاصيل مشروعها التكنولوجي الجديد «فرصة»، وهو عبارة عن منصة ذكية خاصة بمقابلات التوظيف المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تعد هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتستند إلى مقابلات الفيديو باستخدام اللغة العربية، وتحديداً اللهجة الإماراتية.

جاء الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد «فرصة»، على هامش فعاليات الهيئة بشهر الإمارات تبتكر 2022، وخلال ورشة عمل افتراضية، حضرها ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وعدد من مسؤولي الهيئة، والمئات من موظفي الحكومة الاتحادية، ومسؤولي الموارد البشرية والتوظيف، في الوزارات والجهات الاتحادية.

أحدث التقنيات

وفي هذا الصدد، أكدت سلوى عبد الله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، على اهتمام الهيئة الدائم في الاطلاع على أحدث التقنيات وتبنيها، وأشارت إلى أهمية مشروع منصة المقابلات الوظيفية، بتقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربيـــــة «فرصة»، والذي يجري العمل على تطويرها بالتعاون شركة SHL، كونها واحدة من أهم الشركات العالمية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأدوات الثورة التكنولوجية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري.

1000 موظف

ولفتت إلى أن المشروع الذي سيتم تطويره خلال الفترة المقبلة، بمشاركة أكثر من 1000 موظف من الحكومة الاتحادية، والمئات من الموظفين والخبراء العاملين في شركة SHL على مستوى العالم، يضاف إلى سلسلة الجهود والمبادرات المبتكرة التي تطلقها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومية.

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