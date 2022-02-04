وفد بحريني يطلع على تجربة «إسعاف دبي» الرائدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع وفد من مملكة البحرين من مركز خليفة للقلب على تجربة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرائدة في العمل الإسعافي. وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال اللقاء استعداد المؤسسة لوضع تجاربها في جميع المجالات وخاصة الإسعافية منها أمام الأشقاء في مملكة البحرين وذلك لتعميق الاستفادة وترسيخ التعاون فيما يصب في مصلحة المجتمعات. وبين أن تبادل المعرفة في المجالات الطبية وخدمات الطب الطارئ من شأنها تطوير منظومة العمل الإسعافي وإسعاد المتعاملين بما يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وشاهد الوفد عرضاً وثائقياً عن جهود المؤسسة المبذولة في مجال الإسعاف وأهم الخدمات التخصصية التي تقدمها كما شمل العرض التنوع في أسطول الإسعاف وأهم الخصائص التي أضافتها المؤسسة على خدماتها المتخصصة والتنوع في الكوادر البشرية المؤهلة ودور المؤسسة خلال الجائحة.

وفي ختام الزيارة قام المدير التنفيذي خليفة الدراي بتقديم درع المؤسسة للوفد الزائر، مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها في مجال الرعاية الصحية والإسعاف والاستفادة من أفضل الممارسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز