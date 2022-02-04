«الطاقة والبنية التحتية» تخصص 1292 مسكناً لمواطني دبي وعجمان ورأس الخيمة العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بصدد تخصيص 1292 مسكناً للمستفيدين، ضمن الأحياء السكنية في دبي، ورأس الخيمة، وعجمان، خلال العام الجاري 2022، فيما يتابع البرنامج حالياً تنفيذ 9558 وحدة سكنية منفصلة في مختلف إمارات الدولة.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن البرنامج أعفى خلال العام الماضي 406 مواطنين من المستفيدين من الأحياء السكنية، التي تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، من سداد فرق القيمة بين المنحة الصادرة من البرنامج وقيمة المسكن، ضمن المجمعات السكنية للقرارات الصادرة، خلال الأعوام السابقة، بقيمة 75.6 مليون درهم، وتمت الموافقة على تأجيل وتخفيض 376 قسطاً من المساعدة السكنية، حسب الضوابط المعتمدة بتكلفة إجمالية بلغت 4.6 ملايين درهم، مما أسفر عن تخفيف العبء المالي على المواطنين بدرجة كبيرة.

وقال معاليه: واصلت وزارة الطاقة والبنية التحتية مسيرة الإنجازات النوعية والطموحة، خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن محور الإسكان من المحاور الرئيسة، التي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة بوصفه أبرز المحاور، التي تستند إليها الدولة للعبور بسلاسة للـ 50 عاماً المقبلة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، وتحقيق سعادة المواطنين وطموحات الأسرة الإماراتية كونهم ركيزة عملية التنمية المستدامة في الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة تملك المواطنين للسكن في الدولة فاقت 85.9%، وهي من النسب الأعلى عالمياً، والذي يتيح المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، فيما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني، بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح تنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال وصيانة مسكن، وإضافة على مسكن، وشراء مسكن، وكذلك مسكن حكومي، والوفاء بقـرض، كما قام البرنامج أيضاً بتسليم 37 ألف مسكن للمستفيدين.

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