«تنمية المجتمع» تحصل على جائزة «ذا جلوبال إكسلنس» عن أفضل تطبيق ذكي للعام 2021

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بجائزة أفضل تطبيق ذكي لعام 2021 عن تطبيق سند للتواصل، وذلك في فئة الخدمات الاجتماعية التابعة لجوائز «ذا جلوبال إكسلنس» The Global Excellence (GX) المعنية بدراسة وإبراز أفضل الممارسات في مجال تطوير وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية التي تضيف قيمة للمجتمع وأفراده. وتهدف الجائزة، التي تنظم بشكل سنوي، إلى الاعتراف بالأعمال المتميزة حول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهي مبادرة من «منصة التميز الحكومي العالمية» المتخصصة في أفضل ممارسات الخدمات الرقمية والعامة وتضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة من جميع أنحاء العالم.

تطبيق سند

وتم اختيار تطبيق سند للتواصل، بعد دراسة تفصيلية لخمسة محاور أساسية تضمنت التصميم والتطوير، وتجربة المستخدم، وتقييم الخدمات إضافة إلى الابتكار. ويوفر تطبيق سند حلولاً عملية متكاملة لدمج وتمكين أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق من خلال ترجمة فورية للغة الإشارة عن طريق مكالمات الفيديو ما يتيح للمستخدمين سواء من الشريحة المستهدفة أو المتعاملين معهم سهولة في التواصل وقدرة أكبر على إنجاز المعاملات والخدمات. كما يمكن لكافة أفراد المجتمع الاستفادة من تطبيق سند للتعرف على خدمات أصحاب الهمم أو الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوقهم.

حلول مبتكرة

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إن فوز تطبيق سند بهذه الجائزة يسلط الضوء على أهمية طرح حلول مبتكرة تسخر تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم بما يتلاءم مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

إقبال

وقال بن حريز إن إقبال الجهات العاملة في دولة الإمارات على الاستفادة من التطبيق يتزايد بشكل يومي سواء من الجهات الطبية أو الحكومية أو الخدمية، لما يتيحه من سهولة ومصداقية في التواصل مع أصحاب الإعاقة السمعية وتحسين وصولهم للخدمات.

خبراء

وأضاف: «يسعدنا أن تختار لجنة تحكيم الجائزة والمشكلة من فريق خبراء عالميين متخصصين بخبرة متراكمة تزيد على 100 عام، تطبيق سند لمنحه جائزة أفضل تطبيق ذكي للعام 2021 عن فئة الخدمات الاجتماعية. وتعد هذه الجائزة حافزاً لنا على نشر هذه التجربة وتوسيع استفادتنا في الحلول الذكية لخدمات كافة فئات المتعاملين لدى الهيئة وعلى رأسهم أصحاب الهمم».

لجنة التحكيم

وقال بن حريز: «تقدم لجنة تحكيم الجائزة تقريراً مفصلاً عن جميع مشاركات الجائزة مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستخدمة والتوصيات لمساعدة المشاركين على تحسين تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم ونشر الفائدة بين جميع الجهات، ويسهم تنافسنا مع جهات عالمية رائدة في مجال الخدمات الحكومية في تعرفنا على أفكار وحلول جديدة وبحث إمكانية تطويرها لتتلاءم مع احتياجاتنا المحلية».

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