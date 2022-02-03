«إعلامي الشارقة» ينظم ورشة «استراتيجيات التواصل الفعال»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظمت إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات رفع كفاءة مؤشرات أداء التواصل الفعال»، التي أقيمت بنادي الشارقة للغولف والرماية، بمشاركة أعضاء شبكة الاتصال الحكومي من ممثلي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة، واستهدفت دعم قدرات العاملين في مجال الاتصال الحكومي، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة العمل.

وتناولت الورشة التي قدمها المدرب المستشار أحمد شحروج العديد من الأنشطة التفاعلية والنماذج الناجحة التي تخدم إدارات الاتصال الحكومي في مختلف الجهات، وتسهم في الخروج بأفكار إبداعية جديدة، وتعزز التواصل الفعال مع الجهات الأخرى من خلال وضع مؤشرات الأداء ومتابعتها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تكوين علاقات إعلامية فعالة وقياسها وتعزيز كفاءتها.

معايير

وأشارت هدى الدح مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى أن تحقيق المعايير العالمية في التواصل ورفع مؤشرات الأداء في العمل المؤسسي يحتم على الجهات امتلاك أفضل الأدوات العلمية، وتأتي سلسلة البرامج والورش التي يتم تنظيمها لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي في إطار تعزيز كفاءة الموظفين وتسهيل الأعمال.

مهارات

وأضافت الدح بأن الورشة تركز على المهارات التي تحتاج إلى صقل وتطوير، مما يسمح للمشاركين من امتلاك أدوات ومقاييس التواصل الفعال، حيث خُصصت عدة جلسات رئيسية في الورشة، أبرزها «التعريف بنموذج التواصل 360» و«مقياس مايرز للأنماط الشخصية»، والتي تركز على تكيف أسلوب الإدارة لتلبية احتياجات الموظفين، وتتيح للمشاركين امتلاك قدرات التواصل مع زملاء العمل بناءً على شخصية كل فرد.

فن التواصل

وأكدت مدير إدارة الاتصال الحكومي على أهمية دعم فن التواصل عند المشاركين وتمكينهم من تطبيقات الذكاء العاطفي الفعال عبر جلستي «دائرة التواصل وفق مستويات نموذج 360 درجة» و«الذكاء العاطفي ودوره في التواصل».

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