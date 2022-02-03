«تدوير» يعتمد نظام الموافقات الإلكترونية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» نظام الموافقات الإلكترونية لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي في جميع الطلبات التي تتطلب المراجعة الفنية من قبل المختصين بإصدار الموافقات ذات الصلة بمشاريع البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية.

ويمكن للمتعاملين سواء كانوا استشاريين أو مقاولين أو مطورين الحصول على عدم ممانعة المركز لهذه المشاريع إلكترونياً ودون الحاجة لمراجعة المركز أو تقديم أية مستندات، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وخفض التكاليف والجهد وتبسيط العمليات والإجراءات المتعلقة بشهادات عدم الممانعة على المتعاملين وعبر مختلف القطاعات.



خدمات



ويمثل هذا النظام مدخلاً لمجموعة شاملة من الخدمات الأساسية والمكملة التي تغطي العمليات الرئيسية والمساندة ذات الصلة بالموافقات البلدية التي تتطلبها المشاريع والأنشطة المختلفة في قطاع الإنشاءات وتطوير المرافق والبنى التحتية في إمارة أبوظبي.



تقييم



ويأتي اعتماد نظام الموافقات الإلكترونية لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بعد قيام المركز بدراسة وتقييم الوضع الراهن لجميع خدمات ومراحل شهادات عدم الممانعة المرتبطة بخدمات المرافق والبنية التحتية وتحديد المتطلبات والاشتراطات لهذه الخدمات في مختلف مراحل المشروع وتفعيلها في النظام، مع مراعاة تطبيق الأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمعنية باشتراطات البنية التحتية لخدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة لفئات محددة من منتجي النفايات ليتم تطبيقها من قبل الاستشاريين والمقاولين والمطورين كمتطلبات للمركز أثناء تقديم المعاملات.



التحول الرقمي



وصرح الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «تماشياً مع استراتيجيات وتوجهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الرقمي للخدمات قمنا في المركز بربط إجراءات شهادات عدم الممانعة مع النظام الموحد في دائرة البلديات والنقل، ليتناغم مع توجهات الإمارة حيال تسهيل الأعمال وتقليل مدة تلقي الخدمة لمستويات تحقق متطلبات الريادة والتنافسية في بيئة الأعمال في الإمارة وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات».

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