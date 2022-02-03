34 حياً سكنياً طورتها بلدية العين ورفعت كفاءتها عام2021

المصدر: العين- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت بلدية مدينة العين إنجازاتها في العام 2021، عبر تنفيذ عدة مشاريع، من ضمنها مشروع صيانة وتطوير الأحياء السكنية مع شبكة الطرق الداخلية لهذه الأحياء في منطقة العين.

ويأتي المشروع ضمن إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لدعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة، عبر الارتقاء بالعمل البلدي، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتوفير بنية تحتية ذات جودة وكفاءة، تعزز رفاهية مجتمع الإمارة.

أفضل الخدمات

وأكدت المهندسة إيمان الشكري مديرة مشروع رفع كفاءة الأحياء السكنية أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في مناطق مدينة العين، عبر تقديم أفضل الخدمات، لضمان رفاهية وسعادة المجتمع ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، بما يضمن توفير جميع الخدمات المطلوبة بأعلى المعايير، حيث يشمل المشروع أعمال صيانة شبكة الطرق القديمة وإنشاء طرق جديدة بالإضافة لأعمال إنشاء وصيانة لشبكات صرف مياه الأمطار، علاوة على أعمال إنارة الطرق بنظام LED، كما يهدف المشروع لتطوير ورفع كفاءة الحركة المرورية، من خلال إنشاء ممرات للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية ومهدئات السرعة، وفق أعلى المعايير المعتمدة.

أعمال صيانة

وأضافت الشكري: إنه تم إنجاز أعمال صيانة وتطوير 34 حياً سكنياً ضمن نطاق المشروع في كل من أم غافة 1 وأم غافة 2، ومزيد 1 ومزيد 2، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بمنطقة المعترض والهيلي والقطارة والجيمي ومنطقة المويجعي وزاخر وأيضاً منطقة الساد وأبو سمرة والخزنة ورماح الخورة.

17 حياً

وأشارت الشكري إلى أن البلدية تقوم باستكمال أعمال المشروع في 17 حياً سكنياً في مختلف مناطق مدينة العين تتضمن المنيزفة، وعود بن صقحان، وشريعة المويجعي، والرويكة في منطقة المويجعي، وشعبية السدرة والزعفران في منطقة الخبيصي، بالإضافة إلى الأحياء السكنية في منطقة الجيمي والصاروج ومنطقة وسط المدينة والجاهلي والهير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في هذه الأحياء خلال العام 2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز