محمد بن راشد يكشف عن موعد إطلاق أجمل مبنى على وجه الأرض في دبي

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، عبر حساب سموه على "تويتر"، عن موعد إطلاق أجمل مبنى على وجه الأرض.

وأرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التغريدة بصورتين لمبنى "متحف المستقبل" الذي ستطلقه الإمارات إلى العالم في يوم مميز هو 22 فبراير الجاري.

وكتب سموه: "الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022".

وأضاف: "عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله".

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